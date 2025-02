L’autoroute A5 fermée entre Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond

L’autoroute A5 sera fermée durant une nuit. Du 13 au 14 février, de 22h à 5h du matin, la route sera inaccessible entre Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds. Par conséquent, le tunnel de la Vue-des-Alpes sera également fermé. Un communiqué de l’Office fédéral des routes (OFROU) diffusé ce jeudi précise que la circulation sera impossible dans les deux sens. La cause de cette fermeture nocturne : des travaux électromécaniques et d’entretien seront réalisés sur le tronçon. Ces interventions sont susceptibles d’être reportées à la nuit du 20 au 21 février si les conditions météorologiques sont mauvaises. Les automobilistes sont priés de suivre la déviation mise en place par le col de la Vue-des-Alpes. /comm-cob