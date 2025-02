Les Vallonniers ont pris congé de Sœur Odette

Moment de recueillement mardi en fin de journée au temple de Môtiers. L’Eglise réformée a proposé à la population de rendre hommage à Sœur Odette disparue fin janvier. L’habitante de Couvet a œuvré pour les plus démunis et contre l’alcoolisme, dans la région comme au-delà. Durant une trentaine d’années, elle s’est déplacée bon an, mal an à Paris pour venir en aide aux sans-abris. Sœur Odette leur remettait chaussettes, couvertures et écharpes qu’elle tricottait avec le soutien de connaissances.

Mardi, ce sont les Vallonniers qui ont rendu un dernier hommage à la religieuse. Dans l’assemblée nombreux étaient ceux à l’avoir connu de près ou de loin. Comme la conseillère communale Sarah Fuchs-Rota : « Sœur Odette, c’était à mes yeux une institution à elle toute seule. Des plus jeunes aux plus anciens, on a tous Sœur Odette dans nos cœurs ou en tous cas dans nos mémoires. Parce que c’est quelqu’un qui a un amour gigantesque. Peu importe qui on était : elle pouvait être là, à disposition ». /aju