Le Domaine des Botanistes prend son envol à Boudry

Une nouvelle ère s’ouvre dans le monde viticole à Boudry. Le domaine Christalain est devenu le domaine des Botanistes depuis le 1er janvier. Ce changement de nom coïncide avec l’arrivée de nouveaux propriétaires, Arnaud et Cindy Schaer, âgés de 30 et 29 ans, indique l’hebdomadaire Littoral Régions. Ce jeune couple a travaillé durant plusieurs années avec ses prédécesseurs, Christian Kuffer et Alain Bovey, pour apprendre toutes les ficelles du métier et se faire connaître auprès de la clientèle. Arnaud Schaer est un enfant de la vigne. Il est le premier de la famille à être à la tête d’un domaine, mais il s’est dès le départ formé dans la viticulture avant d’exercer le métier dans diverses caves de la région. C’est cet atout qui lui a valu d’être choisi pour reprendre les rênes de l’ancien domaine Christalain, car, avant de faire leur choix, les précédents propriétaires avaient près d’une vingtaine de neveux et nièces à consulter.