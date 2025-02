Votation fédérale : les résultats à Neuchâtel

L’initiative « Pour la responsabilité environnementale » ne passe pas la rampe à Neuchâtel. Le texte des Jeunes Vert-e-s, seul objet fédéral soumis à votation ce dimanche, a été rejeté à 58% par les citoyens neuchâtelois.

Seule la commune de Neuchâtel a dit « oui » du bout des lèvres à 50,6%. Les 23 autres communes que compte le canton se sont prononcées en défaveur du texte. Les « non » les plus forts ont été enregistrés à Brot-Plamboz (86,5%), à La Brévine (83,9%) et aux Verrières (83,3%). Le refus le moins prononcé du canton a été enregistré à La Chaux-de-Fonds avec 51,2% de « non ». Le taux de participation se monte à 33,3%. /gtr