Une 40e Marche du 1er mars pour revivre la Révolution neuchâteloise

Ils ont été deux, en 1985, à rallier à pied La Chaux-de-Fonds au château de Neuchâtel. C’était la première de ce qui allait devenir une tradition, la Marche du 1er mars. L’événement a été lancé par Rémy Gogniat. Alors rédacteur en chef de RTN, il a voulu marquer le premier anniversaire de la radio en marchant dans les pas des révolutionnaires de 1848.

Depuis, l’événement a pris de l’ampleur, avec 1'700 marcheurs en 2024, et a été reconnu au niveau fédéral comme une tradition vivante, selon les critères de l’UNESCO.

Cette année, la Marche du 1er mars célèbre sa 40e édition. Les organisateurs ont souhaité marquer le coup en proposant une surprise ludique et visuelle, un spectacle son et lumière projeté sur la façade ouest de la Collégiale de Neuchâtel. Pour laisser le temps à la nuit de tomber et éviter que les marcheurs ne doivent attendre trop longtemps avant d’admirer le spectacle, les colonnes se mettront en branle avec une heure de retard sur l’horaire habituel, soit à 9h15 au Locle et à 8h30 à Môtiers. Tout le monde devrait avoir rallié le château de Neuchâtel à 17h.