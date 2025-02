Le Remontoir du Locle en travaux pendant 12 jours

Le Remontoir du Locle sera inaccessible pendant 12 jours. Du 10 au 21 février, des travaux d’entretien importants entraîneront l’arrêt complet de l’installation. Ces travaux sont nécessaires, étant donné que le Remontoir a été mis en service il y a 10 ans et a depuis parcouru une distance de plus de 113'000 km. Selon un communiqué de la Ville du Locle, « le service de l’urbanisme, en collaboration avec la NLB (Navigation sur le lac des Brenets), a mis sur pied un service de minibus qui effectuera la navette entre l’arrêt des bus et la gare du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 ». /comm-cob