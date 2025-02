Hausse de la population dans le canton de Neuchâtel

La population a augmenté dans le canton de Neuchâtel en 2024. C’est ce qui ressort de la publication jeudi matin des statistiques annuelles de la démographie. Dans le communiqué qui met en perspective ces chiffres, le Conseil d’État relève que cette augmentation est observée pour la quatrième année de suite. Elle concerne par ailleurs 22 des 27 communes du canton. En chiffres absolus, l’accroissement de la population est de 1'276 personnes, pour un nouveau total de 179'449 personnes au 31 décembre 2024. Cela représente une hausse de 0,72%.

La ville de Neuchâtel affiche la plus forte hausse (+421 unités). Elle devance La Chaux-de-Fonds (+350) et La Grande Béroche (+148). Au sein de la population étrangère du canton, le nombre de ressortissants français connaît un bond de 644 personnes. En nombre absolus, ils sont 10'361 et se rapprochent désormais des Portugais, qui, avec 12'286 habitants, restent la nationalité la plus représentée du canton de Neuchâtel.

Pour le Conseil d’État, la forte hausse du nombre de ressortissants étrangers et le retour à un solde positif de la population suisse, « confortent les autorités dans leurs démarches liées à l'attractivité du canton et à la domiciliation ». /comm-jhi