Un premier semestre pour « Faire commun » au Club 44

Pour cette demi-saison, le Club 44 a décidé de miser sur ce qui rassemble et a choisi le thème « Faire commun ». Pas moins de 25 personnalités prendront la parole à La Chaux-de-Fonds. Le mois de février mettra à l’honneur les Corées et la Nuit de la Photo. L’égalité des droits sera à l’honneur en mars avec notamment l’auteur David Diop qui ouvrira la Semaine d’action contre le racisme. En avril, le monde animal est sous le feu des projecteurs avec les biographies animales d’Eric Baratay. Le skieur Loïc Meillard prendra la parole début mai avant qu’Alain Berset n'expose les défis propres au Conseil de l’Europe. La saison se terminera dans les étoiles avec le Prix Nobel de Physique Didier Queloz qui exposera les exoplanètes et les origines de la vie. /comm-mlm