Un conte musical pour les 45 ans du Centre culturel du Val-de-Travers

La vouivre de Saint-Sulpice à l’honneur

Steve Muriset avait envie de créer depuis longtemps ce conte musical autour de cet animal mythique. Il en a eu l’opportunité grâce au Centre culturel qui porte le projet, notamment financièrement. Steve Muriset raconte que « l’histoire veut qu’elle (ndlr : la vouivre) logeait tout près de la source et qu’elle a effrayé les sauniers, donc les transporteurs de sel, qui venaient de France jusque sur le Plateau neuchâtelois. Elle a forcé la route du sel à passer par La Côte-aux-Fées et Buttes ». Une des grandes difficultés pour Steve Muriset a résidé dans le fait qu’il ne connaissait pas le chœur, un chœur amateur, avant de composer la musique. Les textes ont été écrits par Ion Karakash et Mario Moruzzi. « La Vouivre » est jouée ce week-end et le week-end prochain à la Salle de spectacle de Couvet. Les représentations ont lieu à 20h les vendredis 7 et 14 février, ainsi que les samedis 8 et 15 février et à 17h les dimanches 9 et 16 février. Le bar est ouvert 1h avant et la salle 30 minutes avant les représentations. /sma