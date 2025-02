Neuchâtel se dote d’une déléguée à l’intégration

La Ville de Neuchâtel a choisi sa nouvelle déléguée à l’intégration. Justine Hirschy a été nommée à la tête de l’office, mais également adjointe à la cheffe du Service de la cohésion sociale, Luana Di Trapani. Justine Hirschy prendra ses fonctions le 1er avril. Son rôle sera de mettre en place des actions pour favoriser une société plurielle et inclusive, ainsi que lutter contre les discriminations, détaille le communiqué de la Ville reçu ce mardi. Elle aura également comme mission d’encourager l’expression et la participation citoyenne. Justine Hirschy est Neuchâteloise et a travaillé à Lausanne, Genève et en Afrique de l’Est. /comm-lgn