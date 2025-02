La SPA de La Chaux-de-Fonds lance un appel à l’aide

On l’a appris au Conseil général de La Chaux-de-Fonds de la semaine dernière : la SPA refuge pour chats de la Métropole horlogère a mal à ses finances. Cette structure d’utilité publique, qui a accueilli 174 chats en 2024 à la rue de l’Est 8, demande une subvention de 10'000 par an à la Ville. Une requête en cours d’examen.

La SPA, qui emploie une personne et demie et peut compter sur une petite quarantaine de bénévoles, dit perdre une centaine de milliers de francs par année. L’organisation a aussi vu partir près de la moitié de ses membres ces quinze dernières années. Quant aux dons et autres legs, ils sont en nette diminution depuis le Covid.

« On estime qu’on a droit à une certaine reconnaissance [de la part des autorités] par rapport au travail qui est effectué par toute l’équipe du refuge. Ce n’est pas seulement caresser de jolis petits minous à longueur de journée », argumente Dominique Burri, la présidente de la SPA chaux-de-fonnière, qui lance aussi un appel à l’aide pour recruter de nouveaux membres et des bénévoles supplémentaires.