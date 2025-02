Imagineige 2025 est annulé

Imagineige n’aura pas lieu cet hiver. Les organisateurs du festival de sculptures sur neige de La Chaux-de-Fonds l’ont annoncé lundi soir. C’est la conséquence de la météo et de l’enneigement jugé insuffisant. Le concours de sculptures et constructions en neige devait se tenir du vendredi 10 au dimanche 12 janvier. Il a ensuite été reporté au weekend des 7-9 février, avant cette annulation. Le comité dit réfléchir « à une formule plus souple qui permette de profiter des désormais rares weekends enneigés ». Imagineige n’a plus eu lieu depuis 2022. /comm-jhi