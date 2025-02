Des musées en chantier à La Chaux-de-Fonds

L’heure des travaux a sonné pour le monde muséal chaux-de-fonnier. Un important chantier démarrera au printemps, qui contraindra le Musée d’histoire à fermer ses portes fin avril et jusqu’à l’été 2026. Quant au Musée International d’Horlogerie, il n’accueillera plus le public entre novembre et le printemps 2026. Le Conseil général de la Métropole horlogère avait validé un crédit d’un peu plus de 10 millions de francs en août 2022. Cette somme doit permettre de rendre la toiture du MIH à nouveau étanche. Le système de ventilation sera complètement revu et le hall d’entrée bénéficiera d’un vaste coup de neuf.

L’objectif est de maintenir les lieux ouverts au public la plus grande partie du temps, malgré les nuisances sonores qui se profilent. « On va s’adapter », indique le conservateur du Musée International d’Horlogerie, Régis Huguenin-Dumittan. La programmation sera un peu plus légère durant cette période de chantier.