Une association va naître pour que le Train Fantôme ne meure pas

Le Train Fantôme, appelé aussi la maison hantée, est une sorte de labyrinthe peuplé de créatures sexy et de monstres. Il est situé dans un immeuble décrépit de la rue de l’Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds et s’ouvre rarement au public. C’est le cas les vendredis 13. « C’est une grande fierté de voir ce Train Fantôme reprendre vie, car la richesse culturelle de notre ville vient de sa diversité et de sa créativité », déclare Théo Bregnard, le conseiller communal en charge de la culture. Avant de préciser qu’à côté d’une « salle de musique ou d’un Musée des beaux-arts qui rayonnent », il est important d’avoir des lieux « plus alternatifs ». /vco