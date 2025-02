Une plateforme pour aider les seniors

Comment aider les seniors à vivre le plus longtemps possible chez eux ? Pour répondre à cette question, Pro Senectute a mis en place une nouvelle mouture du portail de recherche infosenior.ch. Au total, ce sont plus de 4'000 offres qui sont répertoriées dans toute la Suisse et qui s’adressent aux personnes âgées et à leurs proches. Ces dernières sont ciblées en fonction des zones géographiques du pays et la section Pro Senectute de l’Arc jurassien ne fait pas exception à la règle. « D’une part, il y a tous nos partenaires naturels qui sont sur cette plateforme, mais il y a aussi une sorte d’appel d’offres. Toute personne qui veut fournir une prestation destinée à des seniors peut se référencer », explique François Dubois, directeur de la section Arc jurassien de Pro Senectute.