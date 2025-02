Davantage d’investissement fédéral pour l’accueil de jour extrafamilial

Et si la Confédération investissait plus d’argent pour l’accueil de jour extrafamilial ? C’est ce qu’ont demandé cette semaine onze villes romandes, dont La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, dans une lettre adressée à la Commission des sciences, de l’éducation et de la culture du Conseil national. Cette dernière se réunissait pour la première fois jeudi afin de traiter d’une initiative qui demande un financement pérenne de l’accueil de jour. La Commission prendra position sur ce dossier les 20 et 21 février prochain. Dans leur courrier, les villes romandes rappellent qu’aujourd’hui les parents contribuent principalement aux frais de l’accueil de jour, surtout aidés par les communes. Les cantons eux s’investissent à hauteur de 500 millions par an, contre un peu moins de 50 millions pour la Confédération, via son fonds d’impulsion en place depuis une vingtaine d’années. Mais un plus grand investissement fédéral permettrait d’y gagner estime la Conseillère communale de la Ville de Neuchâtel, Nicole Baur. « Il y a de grandes disparités entre les cantons, entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, mais aussi entre les communes. A mon avis, c’est tout à fait dans l’air du temps que la Confédération se mêle de ce problème. On a beaucoup de retards sur d’autres pays. »