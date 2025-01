Le dernier voyage de Sœur Odette

Les plus humbles d’entre-nous sont orphelins. Sœur Odette est décédée vendredi après-midi. Une information du Courrier du Val-de-Travers Hebdo, confirmée par la Communauté de Saint-Loup, où elle était en convalescence. Au Vallon et au-delà, la religieuse était une figure de l’entre-aide et de la prévention contre l’alcoolisme. Durant plus de 30 ans, Sœur Odette s’est rendue, année après année, à Paris pour aller à la rencontre de sans-abris distribuer des habits chauds qu’elle tricotait elle-même à Couvet. Et sans relâche, elle tenait des stands de prévention dans les fêtes villageoises du Val-de-Travers. Nombreux sont ceux qui se souviendront avoir reçu de ses mains un verre de lait sur la place Longereuse à l’Abbaye de Fleurier.





Une Combière

Née à la Vallée de Joux, Sœur Odette a d’abord œuvré au sein de ce qui était l’hôpital de Couvet. Et puis, l’envie d’aider les plus démunis a pris le dessus. Une nuit, Sœur Odette a eu une idée : « Je vais mettre en place une action de couvertures et de sacs de couchage. Et en six semaines, j’ai récolté entre 23 et 25 mètres cubes de matériel », racontait-elle au micro de RTN en 2022. Elle nous confiait alors : « je prépare le prochain voyage. En espérant que je pourrai me joindre avec le groupe. Vous savez, dans la vie, on vit d’espérance. Et si on n’a plus d’espérance, on meurt gentiment ». /aju