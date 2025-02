Le MBAL en lumière dans la Cité de Calvin

Les organisateurs de la foire ont mis à disposition un espace et le MBAL a donné carte blanche à l’artiste Koenraad Dedobbeleer pour l’organiser. Le sculpteur belge, qui sera exposé au Locle en octobre prochain, a puisé trois pièces dans les collections du musée pour les faire dialoguer avec ses propres créations. Il s’agit de deux toiles et une affiche qui font référence à l’univers de la manufacture et de l’industrie.