Fontaines sera protégée contre les eaux de ruissellements

Fontaines a fait l’objet d’une analyse approfondie pour la protéger du ruissellement. Des ouvrages seront renforcés et d’autres créés dans le village, après plusieurs inondations. Le montant des travaux est devisé à 1'230'000, divisé entre le Canton et la Confédération (70%), la Commune (25%) et les propriétaires privés concernés par ces mesures de protection (5%). Il est par ailleurs prévu que les travaux débutent à l’été 2025, et ils se poursuivront jusqu’à fin 2027.

Un communiqué de la Commune de Val-de-Ruz diffusé ce jeudi indique que ces interventions « visent à mieux protéger la population touchée, et à lui offrir des conditions de vie plus sûres et sereines en périodes de fortes pluies. »

Quatre axes principaux d’écoulement des eaux de ruissellement ont été identifiés. Les travaux concernent tout le village. Par exemple, à l’ouest de Fontaines, des digues seront construites et un rehaussement de terrain sera fait. Ce dernier permettra de protéger la zone industrielle, ainsi que les quartiers de l’Ouest et du Ruz-Baron. Un bassin de rétention sera également créé. Au-dessus du village, le bassin de rétention sera agrandi et dévié vers La Combe. Des mesures pour les six maisons concernées seront appliquées, notamment pour protéger les bâtiments des crues. À l’est, en direction de Cernier, un bassin de rétention sera agrandi, et une digue sera installée.

Le Conseil communal estime que « la mise à jour de ces mesures est indispensable pour sécuriser le village de Fontaines et le protéger des crues centennales. » Le Conseil général se prononcera sur la demande de crédit le 17 février prochain. /comm-cob