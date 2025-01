Nouvelle tenancière au Grand Sommartel

C’est l’un des dossiers locaux qui a fait jaser ces dernières années à La Sagne : la réfection de la route de Sommartel. Un axe qui n’est plus entretenu par le Canton depuis quelques années. Et comme cette route appartient à la fois aux propriétaires riverains (surtout) et à la Commune, se pose l’épineuse question de savoir qui finance l’entretien de la chaussée. Question non résolue à ce jour. Elargir la route à trois mètres aurait coûté près d’un million de francs. Les riverains ont refusé de mettre la main au porte-monnaie et le projet a été abandonné.





Le Conseil communal a « fait un pas »

Aujourd’hui, il est plus modestement question de remettre une couche de bitume. Pour ce faire, 100'000 francs ont été inscrits au budget communal. Une somme qui ne couvrirait pas l’entier de la facture, mais le Conseil communal a voulu « faire un pas » en direction des riverains. Les deux parties se sont parlées en fin d’année dernière. Une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu ce printemps pour trouver un accord. La Commune a aussi formulé une demande de subvention au titre de « route agricole » auprès de l’Office fédéral de l’agriculture.