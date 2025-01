Association Atic : « C’est quoi ton truc ? »

On parle de plus en plus de fracture numérique. Ce numérique qui est absolument partout en 2025 et qui n’a de cesse de mettre sur le bas-côté des personnes qui font déjà ce qu’elles peuvent pour rester connecté à ce monde. Avec plus de 800 personnes soutenues à ce jour, l’association Atic est plus qu’une alternative avec ses multiples prestations d’aide.

Une association qui propose également un défi en ce début d’année, qui consiste à réunir 35'000 personnes, unie contre la fracture numérique.

Anouck Ismajli, directrice et fondatrice de l’association Atic, était dans « La Matinale » pour nous en parler :