Noiraigue : trois ans de travaux pour réduire les risques d’éboulements

À Noiraigue, les éboulements ne sont plus une menace. Pendant trois ans, un chantier a transformé les zones à risque en espaces sécurisés. Des blocs rocheux instables, situés au-dessus de la H10 et dans le haut de la Côte de la Rosières, ont été fixés. « Au total, 200 mètres de filets de rétention avec une hauteur comprise entre 3 et 6 mètres, 7’700 m² de treillis et 1’300 clous ont été posés pour protéger les habitants Néraouis et les riverains », précise Éric Sivignon, conseiller communal à Val-de-Travers en charge du territoire. Ce projet, conclu en décembre 2024, a permis de « ramener le danger à un niveau acceptable selon les normes suisses », ajoute-t-il.