Cantonales : 19 candidats visent un siège à l’exécutif neuchâtelois

Blocs gauche – droite

La droite et la gauche partent unies, chacune sur une liste de cinq noms. Tous les conseillers d’État sortants briguent un nouveau mandat, à l’exception d’Alain Ribaux (PLR) qui ne se représente pas. L’alliance « Gauche unie » présente les sortants Florence Nater (PS) et Frédéric Mairy (PS), la conseillère aux États Céline Vara (Les Vert-e-s) et les députées au Grand Conseil Christine Ammann Tschopp (Les Vert-e-s) et Sarah Blum (POP).

La liste de droite est composée des sortants Crystel Graf (PLR) et Laurent Favre (PLR), ainsi que du député et ancien président du Grand Conseil Quentin Di Meo (PLR). À ce trio du Parti libéral-radical s’ajoutent la députée Manon Freitag (Le centre) et le conseiller communal chaux-de-fonnier Thierry Brechbühler (UDC). Il s’agit de la première fois que la droite neuchâteloise présente une liste commune avec l’UDC et Le Centre.

Les deux blocs ont décidé d’unir leurs forces pour maintenir ou reconquérir la majorité, actuellement détenue par la droite et ses trois conseillers d’État. C'est la première fois depuis 1993 que la droite et la gauche partent toutes deux aussi unies dans le canton. Pour rappel, le Conseil d’État est élu au système majoritaire à deux tours.







Plusieurs candidats non-annoncés

En dehors de ces deux alliances, la conseillère générale au Landeron Jessica Muriset (PVL) et le conseiller communal à La Grande Béroche Maxime Rognon (PVL) se présentent. L’ancien UDC Grégoire Cario se porte également candidat en tant qu’indépendant sur la liste « simplement aider ».

Plusieurs noms, non-annoncés avant le dépôt des listes de ce lundi, s'ajoutent à la liste des prétendants à un siège à l'exécutif. Candidat malheureux à l'élection complémentaire au Conseil d'État en novembre 2023, Jean-Luc Pieren se présente également au nom du Parti fédéraliste européen. Enfin, une liste intitulée « Modernokratie (droit de veto populaire) », menée par le militant pour le vote blanc Thomas Wroblevski a été constituée. Elle contient également les noms de Fabio Esposito, Nolan Bongiovanni, Gaëtan Rickli et Yann Bongiovanni.