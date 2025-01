L’avenir des salles obscures s’éclaircit

Parfois, il est prévisible de savoir quel film va faire un carton, d’autres fois c’est la surprise, comme avec « Bienvenue chez les Ch’tis », « Intouchable » et « Un petit truc en plus », qui ont eu un succès inattendu ces deux dernières décennies. « C’est la beauté de notre profession, on ne sait jamais quels films vont plaire au public », sourit la directrice des cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Delémont. Les blockbusters marchent mieux qu’il y a 25 ans, souligne Edna Epelbaum. Et à l’inverse, « les flops deviennent d’encore plus grands flops», ajoute-t-elle.