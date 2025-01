Alfaset crée un label en faveur de l’inclusion socioprofessionnelle

Pour les sociétés, cette reconnaissance vient mettre en lumière leur soutien à l’économie sociale et solidaire.

Pour cette première volée de remise de label « Entreprise Partenaire », Alfaset a choisi de mettre à l’honneur plusieurs de ses partenaires de longue date comme Felco, Nivarox et Philip Morris, mais aussi des collaborations plus récentes telles que Von Bergen et Horotec.

Horotec est partenaire d’Alfaset depuis 2018. Une petite dizaine de collaborateurs se rendent chaque jour dans les locaux de ce spécialiste en outils et composants horlogers pour y remplir des tâches de conditionnement. Si l’intégration de personnes avec un handicap a posé pas mal de questions au départ, aujourd’hui, « ça se passe plutôt bien. On a que des bons retours », se réjouit le directeur, Eric Zuccatti.