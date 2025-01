Une vague de pollens envahit Neuchâtel

Le Centre d’Allergie Suisse classe Neuchâtel parmi les villes où la concentration de pollens de noisetiers et d’aulnes sera particulièrement élevée ce week-end. Pourtant, « la situation est tout à fait dans la norme » cette année, selon Roxane Guillod, coresponsable du service spécialisé de l’organisme. Elle relève également que « la sortie des pollens n’intervient pas plus tôt que d’habitude ». Leur apparition est parfaitement normale, compte tenu de la période et des conditions météorologiques actuelles.