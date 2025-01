Info-Entraide Suisse : « C’est quoi ton truc ? »

Quoi qu’il vous arrive, vous n’êtes pas seul. Ces mots résument bien le rôle d’Info-Entraide Suisse, et de l’antenne de Neuchâtel, qui coordonne toutes les questions touchant à l’entraide. La création de groupes autogérés sont une part primordiale dans le fonctionnement de cette association, qui propose des espaces confidentiels, bienveillants, gratuits et positifs, axés sur la recherche de ressources et de solutions pour mieux comprendre sa maladie et comment y faire face.

En cette fin de mois de janvier 2025, Info-Entraide Neuchâtel ouvre un nouveau groupe, qui s’adresse aux personnes touchées par le trouble bipolaire. L’occasion pour Patricia Ciarrettino-Carvalhal, responsable d’Info-Entraide en Suisse Romande, de venir nous en parler dans « La Matinale » :