La Police neuchâteloise en mission au WEF à Davos

Les forces de l’ordre neuchâteloises en mission à Davos. Comme chaque année, le canton des Grisons demande le soutien des autres polices cantonales du pays pour le Forum économique mondial (WEF). Une délégation de Neuchâtel est sur place pour toute la semaine que dure l’événement. Le nombre exact de personnes n’est pas communiqué, mais ce sont des gendarmes en uniforme et des inspecteurs en civil. Ils remplissent « des missions de protection d’objectif principalement et des missions de protection de personnalité, on parle ici de protection rapprochée », précise le porte-parole de la Police neuchâteloise, Georges-André Lozouet.