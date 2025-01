Des illuminations en hommage aux victimes de l’Holocauste dans le canton de Neuchâtel

L’Hôtel de Ville de Neuchâtel, celui du Locle et le couvert de la gare de La Chaux-de-Fonds se pareront de lumière lundi 27 janvier afin de rendre hommage aux victimes de la Shoah

Instaurée officiellement en 2005, cette journée internationale a pour but de rendre hommage aux six millions de personnes juives assassinées durant la Seconde Guerre mondiale. Dans leur communiqué, les trois Villes précisent vouloir également se souvenir de « toutes les victimes de massacres, de génocides et de crimes contre l’humanité ».

À Berne, le Palais fédéral sera également illuminé de différentes couleurs au soir du 27 janvier et affichera l'inscription "#WeRemember. Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques libéraient le camp d’extermination d’Auschwitz. /comm-ATS-mlm