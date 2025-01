Le Festival des Lumières de Morat est lancé

Les hôtels de Morat font le plein. Grâce au Festival des Lumières qui se déroule depuis mercredi et jusqu’au 26 janvier dans la ville fribourgeoise, les restaurateurs et hôteliers de la région ont l’opportunité de remplir leurs établissements. D’ordinaire à Morat, l’hiver n’est pas la meilleure saison pour faire du chiffre. Pour le directeur opérationnel de l’événement, Luca Schild, l’objectif est d’inverser la tendance durant deux semaines avec le Festival des Lumières. « C’est un objectif qui est très important pour nous. Durant les week-ends, les hôtels sont presque tous remplis », déclare-t-il. Le but est donc atteint, selon lui, le tourisme moratois peut donc s’en réjouir.