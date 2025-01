Nouveautés pour la filière bachelor ingénierie à la HE-Arc

Nouvelles offres pour les futurs ingénieurs à la HE-Arc. Un bachelor à temps partiel et un bachelor intégrant la pratique seront inclus aux filières existantes dès la rentrée de septembre prochain, annonce la Haute École ce vendredi. Il sera donc possible de suivre la formation d’ingénieur dans son format à temps partiel, à raison de 3 jours par semaine pendant 4 ans. La formation à plein temps se déroulera toujours sur 3 ans, mais au rythme de 4 jours par semaine. Il s’agit d’une manière de répondre « aux attentes de la génération Z, qui aspire à disposer de davantage de temps libre, que ce soit pendant la formation ou dans la vie active », détaille le directeur adjoint et responsable académique Olivier Duvanel.

Le bachelor intégrant la pratique (PiBS) est destiné aux personnes titulaires d’une maturité gymnasiale ou un diplôme équivalent. Un modèle qui vise les candidats « ne disposant pas des compétences pratiques nécessaires pour être admis en école d’ingénieurs. » À l’heure actuelle, ces candidats doivent suivre une passerelle d’un an avant d’entrer à l’École d’ingénieurs Arc. Une option qui sera maintenue à la prochaine rentrée malgré la diversification de l’offre. Le programme PiBS est issu d’une initiative de la Confédération pour pallier la pénurie d’ingénieurs. Plusieurs entreprises de l’Arc jurassien ont manifesté leur intérêt à accueillir et former des étudiants qui suivront ce programme, selon la communication de la HE-Arc.

Enfin au niveau du contenu des formations d’ingénieur bachelor, différentes matières seront renforcées « en réponse à l’évolution des attentes de la société et des industries. » /comm-jad