Avortement : « J’ai accepté de passer pour une folle »

Aujourd’hui, l’avortement est toujours condamnable selon le Code pénal suisse. « Les processus sont très lents », rappelle Claudine Stähli-Wolf. Et d’ajouter que même si des lois sont aujourd’hui effectives, les stéréotypes persistent. « La libération des femmes est un long combat », estime l’ancienne conseillère communale.

Claudine Stähli-Wolf a 75 ans et les reculs opérés par certains pays en matière de droit des femmes dans l’actualité la laissent « angoissée et pleine de colère ». « Les combats qu’on a menés ont été très longs et de voir ce genre de réponse de la part de la société, notamment aux États-Unis avec l’IVG, est consternant et effrayant », affirme-t-elle. Et de terminer en ajoutant que les combats continuent et que rien n’est acquis. /crb