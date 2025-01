Rénovation de la Banque Raiffeisen de Colombier

L’agence Raiffeisen de Colombier se modernise. La Banque a annoncé ce jeudi par communiqué que des travaux seront réalisés du 3 février 2025 à l’été 2026. Le bâtiment complet sera rénové, et cette modernisation vise à « mieux répondre aux besoins de la clientèle », précise la Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées dans un communiqué. À l’issue de la rénovation, « les clientes et clients, ainsi que la population du Littoral Ouest, bénéficieront d’une ouverture élargie, d’un espace d’accueil favorisant les échanges et d’un bâtiment rénové, selon les standards énergétiques actuels », dévoile le texte.

Pendant la durée des travaux, une agence provisoire sera ouverte à la rue du Château 11 à Colombier. Toute la matinée du mercredi 12 février, la population du Littoral Ouest est invitée à venir découvrir les locaux provisoires et à échanger avec le personnel et les dirigeants de la Banque. Café et croissants seront offerts dès 8h30, suivis d’un apéro de 11h à 12h15. /comm-cob