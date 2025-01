Mobilité douce : La Grande Béroche fait un geste pour ses juniors et ses seniors

La Grande Béroche veut renforcer ses connexions avec Neuchâtel et Yverdon-les-Bains et promouvoir la mobilité douce. La Commune propose, pour l’année 2025, une réduction sur le prix des abonnements annuels « Onde Verte » pour les zones 10, 11 et 15 et « Mobilis » pour les secteurs 124, 125 et 126 ainsi que pour l’abonnement général. L’offre s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans et aux seniors bénéficiaires de prestations complémentaires.

Les autorités bérochales précisent encore dans un communiqué publié ce jeudi que les élèves du cycle 3 du Cercle scolaire, qui ne bénéficiaient jusqu’ici d’aucun abonnement en raison de la proximité de leur domicile avec le collège des Cerisiers, pourront obtenir un abonnement pour les zones « Onde Verte » 11 et 15. Il sera délivré sur demande sans frais.

Cet effort consenti par la Commune se chiffre à 180'000 francs par année. /comm-cwi