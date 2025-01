La Galerie C dans l’objectif de hors-la-loi

Frôler les limites du montrable, à travers quatre objectifs féminins. La Galerie C à Neuchâtel montre ce qu’on ne veut pas ou plus voir. L’exposition « Je suis une hors-la-loi » affiche les photographies de quatre artistes féminines de tous horizons du 16 janvier au 1er mars. « Cette exposition est partie d’un constat », explique Christian Egger, directeur de la Galerie C : « On voit dans l’actualité que l’on régresse dans de nombreuses libertés : le droit à l’intervention volontaire de grossesse aux États-Unis par exemple ou les droits des personnes LGBTQIA+ dans les pays de l’Est. » « Je suis une hors-la-loi » montre qu’il faut souvent passer par la case hors-la-loi quand on veut défendre les droits et les libertés que l’on pense juste. « Être hors-la-loi c’est oser réagir », glisse Christian Egger.

La censure et la réflexion sur ce qu’on montre et ce qu’on ne montre pas sont au cœur de cette exposition. Les images ne sont pas choquantes et se veulent douces. « Elles nous font réfléchir », explique Christian Egger.