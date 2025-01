Jean-Luc Rouiller, jeune retraité de la LNM

Un tout jeune retraité. Jean-Luc Rouiller a quitté la direction de la Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat à la fin de l’année passée. Il a laissé son siège de capitaine à Peter Voets depuis le 1er janvier. Jean-Luc Rouiller a passé sept ans à la tête de l’entreprise. Il est arrivé dans une période agitée avec notamment l’affaire Arni-Wenger et le renouvèlement de la concession sur des durées plus courtes. L’ancien directeur de la LNM a expliqué jeudi, dans « La Matinale », que le Conseil d’administration lui avait fait part de certaines difficultés lors de son embauche. « Mais en ouvrant certains tiroirs, on découvre l’un ou l’autre cadavre, l’une ou l’autre difficulté, mais c’est venu progressivement. » Parmi les défis à relever, Jean-Luc Rouiller a dû rétablir la confiance « parce que les collaborateurs étaient quand même ébranlés par les dernières années qu’ils avaient vécues ». Il s’est aussi attelé à réorganiser la compagnie et à renforcer le management. « Et tout ceci, pour finalement assez rapidement, dans un horizon de deux ans, gagner cette concession à long terme de façon à être tranquille pour dix ans. »