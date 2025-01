Les cinquante ans du Non Filtré ça se fête

Un vin qui prend de l’ampleur

La production du Non Filtré prend de l’ampleur au fil des ans. Elle atteint désormais les 160'000 litres, soit 15% du Chasselas. Il se vend aussi toujours plus à l’extérieur du canton de Neuchâtel. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de Neuchâtel vins et terroir. Pour y parvenir, Mireille Bühler invite depuis trois ans la presse alémanique lors de la sortie du Non Filtré. Et ça porte ses fruits. « On a vraiment vu la différence. On en parle en Suisse alémanique, on en parle aussi en Romandie, Genève, Valais et aussi dans le canton de Vaud. » La spécialité neuchâteloise commence aussi à s’exporter hors des frontières nationales. « On en livre quand même au Japon, en Allemagne et aux États-Unis. »

La dégustation publique se tient ce mercredi de 17h à 20h aux Anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds. Des navettes gratuites sont organisées entre 16h30 et 19h toutes les 30 minutes au départ de la Rue des Beaux-Arts 2 à Neuchâtel. /sma