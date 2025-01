Les chiens de traîneaux pourraient se mettre au vert à Saignelégier

Même sans neige, les courses internationales de chiens de traîneaux auront lieu les 25 et 26 janvier à Saignelégier. Les organisateurs ont présenté ce mercredi matin le programme de la manifestation dont l’invitée d’honneur est la Ville de La Chaux-de-Fonds. En cas d’enneigement défavorable, ils prévoient de mettre sur pied des compétitions vertes, donc sur herbe, en karts ou en VTT. L’objectif est d’assurer la tenue de l’événement par tous les temps ainsi que le spectacle des courses. « C’est clair que sur un fond blanc on a plus cet esprit nordique. Mais ça ne sera pas moins spectaculaire mais simplement différent », explique Toinette Wisard. La membre du comité d’organisation ajoute que la préparation de cette version verte s’ajoute à celle sur la neige et que les parcours seront différents d’une mouture à l’autre.