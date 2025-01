Robert Bouvier : « C’était magnifique de pouvoir lui donner vie. »

Un quart de siècle et puis s’en va. Robert Bouvier quitte le Théâtre du Passage à Neuchâtel à la fin du mois de janvier. C’est un autre Robert, Robert Sandoz, qui reprend la barre dès le 1er février. À quelques jours de passer la main, Robert Bouvier a indiqué mardi dans « La Matinale » qu’il était heureux d’avoir pu donner vie à ce lieu. « C’était magnifique. (…) Et maintenant, je trouve très bien qu’il y ait un nouveau souffle. » Robert Bouvier est aussi revenu sur ses relations avec le public, le monde politique et le syndicat intercommunal qui finance l’institution. « Je pars ému d’une collaboration si harmonieuse avec tout le monde. » Durant toutes ces années, le futur ancien directeur s’est efforcé de faire en sorte que chaque personne qui entre dans ce théâtre en sorte plus heureux, plus riche, plus détendu, plus conscient peut-être. Et relève également « la grande responsabilité éthique, morale, politique quand on choisit des types de spectacles. Et il fallait que ces spectacles puissent répondre aux envies de chacune et chacun. »