Le projet « Les métiers du temps » d’importance nationale

Une reconnaissance nationale pour « Les métiers du temps | Time Arts (MTTA) ». Le projet de centre dédié aux métiers d'art et de l'horlogerie est désormais reconnu comme infrastructure de recherche d’importance nationale par la Confédération. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a alloué une subvention de 1,6 million de francs sur quatre ans à ce projet porté par Microcity, avec l’implication de nombreux acteurs du domaine horloger. « Cette étape est décisive pour l’innovation et le rayonnement du patrimoine horloger suisse et neuchâtelois », peut-on lire dans le communiqué transmis ce lundi par l'État de Neuchâtel. Le gouvernement cantonal soutient également ce projet financièrement, car il est estime que « cette initiative renforcera et pérennisera le leadership ainsi que la spécificité de l’écosystème horloger suisse ». Ce financement de la Confédération permettra « de renforcer la recherche et la formation dans les métiers horlogers, de développer des collaborations avec des institutions académiques et des entreprises innovantes, mais également de préserver et transmettre des savoir-faire précieux, tout en intégrant les dernières avancées technologiques », précise encore le communiqué.

MTTA rejoindra à partir de 2028 le bâtiment « HDV7 » situé à la rue de l’Hôtel-de-Ville 7 au Locle. Cet espace a été imaginé par Microcity et conçu pour encourager les synergies entre le monde académique et les acteurs industriels. /comm-lgn