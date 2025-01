Adelboden : « Les gens étaient venus voir une victoire suisse »

Week-end de fête à Adelboden ! Les skieurs suisses ont fait rêver leur public durant deux jours dans l’Oberland bernois. Deux courses de Coupe du monde étaient au programme. Et malgré la pression des 15'000 spectateurs qui se sont massés dans la station ce week-end, les Suisses ont tenu bon et brillé, notamment dimanche en géant. La foule était en délire pour célébrer la victoire du Nidwaldien Marco Odermatt devant le Neuchâtelois d’Hérémence Loïc Meillard. Mais au-delà de ça, c’est une performance de choix pour toute l’équipe puisque quatre Suisses ont terminé dans le top-7 avec Thomas Tumler 4e et Luca Aerni 7e. On peut le dire, les Helvètes sont au-dessus depuis le début de la saison, et pas seulement en géant, analyse notre envoyé spécial à Adelboden, Thierry Nicolet ce lundi dans La Matinale. « Les Suisses dominent de la tête et des épaules le ski alpin cet hiver avec des podiums quasiment à chaque course, hommes et femmes confondus », se réjouit-il.