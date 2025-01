« On sent que les Suisses ont besoin et envie de partir. » Selon Nathalie Chuat, présidente du Groupement des Agences de Voyages Neuchâteloises et de l'Arc Jurassien (GAVNAJ), les Suisses ont beaucoup voyagé en 2024. Il s’agit d’un « retour à la normale » après la diminution des escapades lors des années Covid. Pour les grands voyages, les Suisses se sont majoritairement envolés vers l’Asie, la Thaïlande en tête, ainsi que vers les États-Unis et le Canada. La Tanzanie a aussi beaucoup été demandée par les clients du GAVNAJ. « Pour ces long-courriers, les voyageurs partent en tout cas pour deux semaines », explique Nathalie Chuat. Et d’ajouter que les voyages de trois semaines se font de plus en plus rares. Concernant les vacances d’une semaine, les Suisses restent principalement en Europe. Les vacances balnéaires au bord de la méditerranée sont toujours privilégiées avec des destinations comme la Grèce, la Tunisie, l’Égypte et la Turquie.





Les agences toujours plus fréquentées

« Les gens ont vraiment repris l’habitude de voyager », explique Nathalie Chuat. Voyager à nouveau, mais de manière un peu différente : en se tournant de plus en plus vers les agences de voyages. « Les gens se sont rendu compte qu’en cas de soucis il y a toujours quelqu’un qui s’occupe de leur dossier. C’est rassurant pour eux », précise la présidente. Les clients viennent aussi avec davantage de questions :