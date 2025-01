Nouveau soutien financier de 60'000 francs pour le programme « vivre ensemble »

« Vivre ensemble » offrira 60'000 francs à neufs projet favorisant la mobilité douce, la réparation d'objet ou luttant contre le gaspillage. Le programme a été mis sur pied à la demande du grand Conseil dans le cadre du Plan climat neuchâtelois. Son but ? Soutenir des actions écoresponsables qui renforcent les liens de proximité, consolident les réseaux d’entraide et favorisent la collaboration, rappelle ce jeudi un communiqué du Canton.

Parmi les initiatives retenues, le jardin partagé du Clos-Brochet souhaite créer un potager solidaire et intergénérationnel dans une partie du jardin de l'hôpital Pourtalès. Un atelier proposera à la population de La Chaux-de-Fonds un lieu pour réparer vélos, trottinettes et skateboards. L'un des projets entend également faire perdurer l’épicerie participative et coopérative de Cernier qui compte 80 foyers bénévoles.

Une première enveloppe de 42'000 francs avait été distribuée à neuf projets en juin 2024. Au total, 20 actions proposées par des associations, communes ou coopératives bénéficieront du programme. Jusqu'en 2027, un montant global de 400'000 francs sera alloué aux projets visant à atténuer les conséquences sociales découlant des effets du changement climatique.

Le détail sur l'ensemble des projets retenus est à retrouver ci-dessous. /comm-mlm