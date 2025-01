Neuchâtel recevra environ 40 millions de la BNS

La Banque nationale suisse (BNS) clôturera l'exercice 2024 avec un bénéfice de l'ordre de 80 milliards de francs. Elle distribuera 3 milliards de francs à la Confédération et aux cantons. Le canton de Neuchâtel recevra environ 40 millions de francs. La plus grosse part sera attribuée à Zurich avec environ 350 millions, tandis que le canton de Berne touchera quelques 240 millions, Vaud 180 millions, Genève 115 millions, le Valais 80 millions, Fribourg 75 millions, et le Jura 17 millions.

Les positions en monnaies étrangères ont généré un gain d'environ 67 milliards de francs, selon les chiffres provisoires publiés jeudi par la gardienne du franc. Le stock d'or a, quant à lui, généré une plus-value de 21,2 milliards de francs.

A l'inverse, les positions en francs ont enregistré une perte de 7,4 milliards de francs. La dotation à la provision pour réserves monétaires s'élèvera à 11,6 milliards de francs. Après prise en compte de la réserve pour distributions futures négative de 53,2 milliards, le bénéfice porté au bilan s'établira à quelque 16 milliards de francs.

« Il est donc possible de procéder au versement d'un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond au maximum prévu par la loi, ainsi qu'à la distribution d'un montant total de 3 milliards de francs à la Confédération et aux cantons », a ajouté la BNS. Un tiers de ces 3 milliards revient à la Confédération et les deux tiers aux cantons. A l'issue de ces versements, la réserve pour distributions futures s'établira à environ 13 milliards de francs.

En 2023, la BNS avait enregistré une perte de 3,2 milliards de francs l'an dernier, privant la Confédération et les cantons de toute distribution.

Le rapport détaillé sur le résultat de l'exercice 2024, comprenant les chiffres définitifs sera publié le 3 mars. Le rapport de gestion paraîtra le 18 mars. /ATS-sje-gtr