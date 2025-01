Les vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds mettent à l’honneur le Collège de Numa-Droz

Le Collège Numa-Droz a été choisi pour figurer sur les bouteilles de vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds. La nouvelle étiquette du dernier millésime de la Métropole horlogère a été présentée à la presse jeudi.

En 1982, la Ville de La Chaux-de-Fonds a hérité de deux hectares de vignes à Auvernier. Le domaine De Montmollin est chargé de la production du vin provenant de ces vignes et s’occupe de sa mise en bouteille. Chaque année, un objet du patrimoine chaux-de-fonnier est mis à l’honneur sur l’étiquette réalisée par la graphiste Géraldine Cavali. En 2025, le Collège Numa-Droz fête ses 50 ans, d’où sa présence sur les flacons. La déléguée à la valorisation du patrimoine, Sylvie Pipoz, précise : « Nous avons trouvé intéressant de mettre en valeur l’architecture moderne. Ce bâtiment a été construit dans les années 70, à la suite des réformes de l’enseignement et à l’accroissement de la population ». Elle ajoute que le Collège de Numa-Droz et son centre sportif « sont connus de tous les Chaux-de-Fonniers ». Ce bâtiment a été conçu par Georges Haefeli, un architecte également à l’origine de la conception du Musée international d’horlogerie.