Sintetica SA veut supprimer des emplois à Couvet

Sintetica SA veut procéder à des économies. Mercredi, l’entreprise pharmaceutique a annoncé avoir soumis à la consultation des partenaires sociaux un plan de restructuration. Les interventions proposées concernent les deux sites de production de Mendrisio (TI) et de Couvet, ainsi que la révision de la stratégie commerciale aux États-Unis. Par l'introduction de mesures visant à rationaliser les processus de production et à réduire la structure des deux sites, la direction propose de réduire les effectifs de 55 personnes, dont 40 dans le canton de Neuchâtel et 15 au Tessin.

Cette annonce intervient après une année 2024 jugée difficile par Sintetica SA. L’entreprise dit avoir dû faire face à des difficultés d'accès au marché américain, à la dégradation des conditions-cadres et à un environnement concurrentiel particulièrement défavorable.

Aucune déclaration supplémentaire ne sera faite par la firme jusqu'à la conclusion de la procédure de consultation, prévue pour la fin du mois de janvier. /comm-yca