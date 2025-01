Nouvelle obligation pour l'obtention du permis 

C’est une nouvelle directive qui concerne l’obtention de leur permis : les élèves conducteurs seront évalués, aussi bien dans le cadre de leur examen théorique que pratique, sur leur connaissance des systèmes d’aide à la conduite. Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er juillet.

Les véhicules neufs disposent de plus en plus d’équipements techniques qui visent en priorité à améliorer la sécurité. Mais encore faut-il savoir les utiliser judicieusement. Et c’est bien dans ce but que les candidats aux permis de conduire seront examinés : « Le but des systèmes d’aide à la conduite, c’est déjà d’éviter les accidents. Selon une évaluation du BPA, leur utilisation appropriée pourrait permettre de diminuer les accidents de 50%. », explique Philippe Burri, le directeur du SCAN, le Service cantonal des automobiles et de la navigation. « On doit maintenant s’assurer que les conducteurs sont informés sur l’existence de ces systèmes et surtout qu’ils puissent les utiliser à bon escient. »