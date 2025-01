Les effectifs horlogers sont en légère hausse

Une année stable en matière d'effectifs dans l’industrie horlogère suisse. Ils se sont maintenus au-dessus de la barre des 65'000 collaborateurs fin septembre de l’année passée, avec une progression de 0,6% par rapport à 2023. L’année 2025 s’annonce nettement plus incertaine, selon le recensement annuel de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CPIH) publié ce mercredi.

Les effectifs liés à la production ont augmenté de 1,1% à près de 46'500 collaborateurs. Le personnel administratif est, en revanche, en légère baisse, avec une diminution de 0,8%. Elle s’explique par une stabilisation des besoins dans ce domaine, après une forte hausse en 2023. Du point de vue de la formation, la Convention patronale relève que les titulaires d’une formation supérieure augmentent de 2,7%, soit 435 personnes. Les collaborateurs au bénéfice d’une formation professionnelle sont aussi en hausse (+1,1%). Des chiffres qui confirment, selon le communiqué, l’engagement du secteur dans la formation.





Neuchâtel en tête en matière d'effectifs

L’Arc horloger reste le cœur de l’industrie horlogère et microtechnique. Plus de 94% des effectifs se trouvent dans cette région. Neuchâtel est en tête avec 17'511 collaborateurs, suivis de Berne (14'239) et de Genève (12’288), soit plus de la moitié des effectifs globaux. Fribourg affiche une forte progression de près de 13%, alors que le Tessin affiche une baisse de plus de 13%. Le canton du Jura enregistre une variation plus modérée.

L’année 2025 s’annonce nettement plus incertaine. « Les turbulences économiques persistantes, les tensions géopolitiques et la vigueur du franc suisse représentent des défis majeurs pour l’industrie. Celle-ci devra redoubler d’efforts pour préserver ses effectifs et maintenir sa capacité de production. » /comm-sma