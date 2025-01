À sec mais en forme avec le Dry January

Limiter sa consommation d’alcool est important, d’autant plus qu’à forte dose, cette substance est très dangereuse pour la santé. Marion Allart va même plus loin : « C’est une drogue dure qui a des conséquences sévères à long terme, non seulement au niveau du foie, mais ça augmente aussi le risque de cancer, notamment du pancréas. »

Elle ajoute qu’ « il ne faut pas minimiser les consommations qui peuvent parfois être de mauvaises habitudes, par exemple après le travail pour se détendre ».