Stop Suicide : « C’est quoi ton truc ? »

Le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes en Suisse, selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique. Si le sujet est encore un tabou en 2025, l’association Stop Suicide se mobilise depuis 25 ans afin de parler et faire parler du suicide, informer, sensibiliser, et augmenter les possibilités de prévention.

Fort d’une campagne annuelle, lancée le 10 septembre 2024, l’association Stop Suicide propose des ateliers de préventions dans les écoles et les lieux d’accueil, des événements et une pièce de théâtre, et de la formation auprès des professionnels de la santé, du social et de l’éducation.

Alyzée Haahtio, responsable de la recherche de fonds et des médias, était dans « La Matinale » pour nous en parler :